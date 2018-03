ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಜಾವ್ಡೇಕರ್ ಟೀಕಾಸ್ತ್ರ!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾರ್ಚ್ 06: ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿಯವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವ್ಡೇಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಿನ್ನೆ(ಮಾ.5) ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ನೈಸ್ ಕಂಪನಿ ಮುಖಂಡ, ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿ ಅವರ ನಡೆಯನ್ನು ಮತ್ತ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆಯನ್ನು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಊಲಕ ಟೀಕಿಸಿದರು.

Ashok Kheny is also alleged to have been involved in duping farmers. This proves that the @INCIndia is anti-farmer. The arrogance of power displayed by Congress leaders & their kin in #Bengaluru has also proved that there is a ‘Goonda Raj’ in #Karnataka. @BJP4Karnataka (2/3)