ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ-ಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ನೀತಿ!

Karnataka

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29: ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮ 1977 ನಿಯಮ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು ಹೈರಾಣಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವಮಾನವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಳಲಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಪತ್ನಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಮಾಡಲು ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಿಗದಂತ ದುಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಂತೂ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಪಾಡು ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲದೇ ನಾಯಿ ಪಾಡಂತಾಗಿದೆ.

1977ರಿಂದಲೂ ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮದಿಂದ 16 ಎ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಳಲುವ ತಂದೆತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸ್ವಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವೇ ಕುಂದು ಕೊಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

Karnataka Civil Service (General Recruitment) Rules 1977 Rules Group C and Group D employees have been harassed. The reason for the problem is that one has to spend one's life in the district where one is appointed. Especially the staff of the police department is exhausted. Know More.