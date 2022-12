ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ

Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 15: ಜಿ 20 ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾದ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹಂಪಿಯ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ ಶೋ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಜಿ 20 ಸಭೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ವೈಭವದ ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆರೆಯಲು ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ (ಎಎಸ್‌ಐ) ಯೊಂದಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿ20 ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಎರಡು ಸಭೆಗಳು ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ) ಕಪಿಲ್ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ಸಭೆಗಳು ಜುಲೈ 10ರಿಂದ 12, 2023 ರಿಂದ ಮೂರನೇ ಶೆರ್ಪಾ ಸಭೆ (ಜಿ20 ಮುಖ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ) ಮತ್ತು ಜುಲೈ 16ರಿಂದ 18 ರವರೆಗೆ ಮೂರನೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯ ಗುಂಪಿನ ಸಭೆಗಳಾಗಿದೆ. ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಜಿ20 ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ಅವಶೇಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು 7 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಹಂಪಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ 1.2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಂದರ ಮಂಟಪದ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ 55 ಲಕ್ಷ ರೂ., ನಂತರ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ (ರೂ. 45 ಲಕ್ಷ) ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.

4.7 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯು ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಜಾಗರೂಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭವನೀಯ ದಾನಿ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳು ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಹಂಪಿ ಸ್ಮಾರಕ ವಿಸ್ತಾರವು ಸುಮಾರು 4,187 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

