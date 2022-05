Karnataka

oi-Virupaksha Hokrani

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 16: ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಹುತೇಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಈ ಆವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನೂ ಕಲಿತಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಬೇಡಿ. ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆಗಳು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಮನ್ವಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮಹಾಪೋಷಕ ವಿ.ಪಿ. ನಿರಂಜನಾರಾಧ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ತರಗತಿಗಳು ಮೇ 16ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ ನೋಡದ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂಜನಾರಾಧ್ಯ 'ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ' ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Interview with VP Niranjanaradhya Development Education Specialist on Schools Opening in Karnataka. He said Govt should not make any new experiments on students as they learned something in pandemic.