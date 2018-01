ಸಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಆದ್ರೆ ಜೈಲ್, ರಫೀಕ್ ಆದ್ರೆ ಬೇಲ್: ಬಿಜೆಪಿ ಟ್ವೀಟ್

Karnataka

Balaraj Tantri

ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ವೀಟ್ ಹೀಗಿದೆ, " In @siddaramaiah's Karnataka, if you are a "Ramesh", you'll be jailed. If you are a "Rafiq", you'll be given bail. #CongBleedsKarnataka #CongKillsHindus. ("ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಮೇಶ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಜೈಲು, ರಫೀಕ್ ಆದರೆ ಬೇಲ್")

In @siddaramaiah 's Karnataka, if you are a "Ramesh", you'll be jailed. If you are a "Rafiq", you'll be given bail. #CongBleedsKarnataka #CongKillsHindus pic.twitter.com/snJOONVsOC

English summary

In Siddaramaiah's Karnataka, if you are Ramesh you will be jailed, if you are Rafiq you will be given bail, Karnataka BJP unit new tweet on government over withdrawal of cases 'against innocent people from minority communities.