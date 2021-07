ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಜೆಡಿಎಸ್: ಅಸಲಿ ಆಟ ಶುರು ಎಂದ ಎಚ್ಡಿಕೆ

Karnataka

oi-Balaraj Tantry

"ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಜನರ ಕಷ್ಟಸುಖದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ" ಎಂದಿರುವ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಚ್ಡಿಕೆ, "ಜೆಡಿಎಸ್ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಎಂದು ತೋರಿಸುವೆ"ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು, ಈಗ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಸಲಿ ಆಟ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು"ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದ ರೈತಸಂಘದ ಮುಖಂಡರನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟುಸುಖ ಏನು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಆಗ ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು.

HD Kumaraswamy says we are out of quarantine now, gives warning to national parties in an meeting with jds party workers. Read on.