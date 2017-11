Karnataka

Gururaj



Energy Minister D.K. Shivakumar's brother and MP from Bengaluru Rural Lok Sabha constituency D.K. Suresh may contest for Karnataka assembly elections 2018. ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್?