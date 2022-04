ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಏರುಗತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಕೋವಿಡ್

Karnataka

oi-Vijayasarathi SN

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏ. 23: ಓಮೈಕ್ರಾನ್‌ನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಕೋವಿಡ್ ಅಲೆ ಬಹುತೇಕ ನಿಂತುಹೋಯಿತು ಎಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರುವ ಬಿಡುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ದಿಢೀರ್ ಸೋಂಕು ಏರುಗತಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 100 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ 91 ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.

English summary

Bengalaluru has seen almost 80 percent increase in daily new cases on Thursday. If this trend continues for 5-6 days, then time to worry says experts.