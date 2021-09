ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು: ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಸ್ವಯಂ ದಿಗ್ಬಂಧನ

International

oi-Nayana Bj

ಮಾಸ್ಕೋ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14: ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಸ್ವಯಂ ದಿಗ್ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಜತೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ತಜಕಿಸ್ತಾನದ ಜತೆ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತಜಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವವರಿದ್ದರು.

'ಇನ್ಮುಂದೆ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ': ತಾಲಿಬಾನ್‌ಗೆ ರಷ್ಯಾ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಾದರೂ ಏಕೆ?

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಹಿಂದುರಿಗಿದ ನಂತರ ತಜಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿದೆ.

ತಜಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಸಿಂಡ್ಯಾಯ್ಕಿನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ರಷ್ಯಾ, ತಜಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 12 ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇನಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಹಲವು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಾಪಾಸ್‌ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ರಷ್ಯಾ ಮಾತ್ರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್‌ಗಳ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ರಷ್ಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಠಿಣ ಇಸ್ಲಾಮಿಸ್ಟ್ ಗುಂಪು 1980 ರ ಸೋವಿಯತ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮೂಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೂ, ಈ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಈಗ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುವಂತೆ ರಷ್ಯಾ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹಲವಾರು ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ.

ಸಂಭಾವ್ಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅದರ ಮನೆಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೂಡಾ ಕಾರ್ಯ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸೋಮವಾರ ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್‌ಗಳು "ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು" ಆರಂಭಿಸಿವೆ ಎಂದು ಕೂಡಾ ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹೇಳಿದೆ. ರಾಯಭಾರಿ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಜಿರ್ನೋವ್‌ರನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ತಾಲಿಬಾನ್, ''ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹಾಗೆಯೇ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಕಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಸ್ಕೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ರಷ್ಯನ್ನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ರಾಯಭಾರಿ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಜಿರ್ನೋವ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಈ ಮಾತುಕತೆಯ ಉದ್ದೇಶ, ಸಂಘರ್ಷಗಳು ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾ

ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಶಕದ ಸುದೀರ್ಘ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಮಾಸ್ಕೋ ತನ್ನ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಅಡಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಹೆಣಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ, ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ತಾಲಿಬಾನ್‌ಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಾಲಿಬಾನ್‌ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ತಾಲಿಬಾನ್‌ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ರಷ್ಯಾದ ಈ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡಾ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು.

English summary

Russian President Vladimir Putin is self-isolating after members of his entourage fell ill with COVID-19 and will therefore not travel to Tajikistan this week for planned regional security meetings, the Kremlin said on Tuesday.