ತಾಷ್ಕೆಂಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 16: ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ (SCO-CoHS) ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಸ್‌ನ 22ನೇ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಮರ್‌ಕಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶವ್ಕತ್ ಮಿರ್ಜಿಯೋವ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್, ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್, ಉಜ್ಬೇಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶವ್ಕತ್ ಮಿರ್ಜಿಯೋವ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಯಕರು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಸಮರ್ಕಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಸ್‌ಸಿಒ) ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು.

ಎಸ್‌ಸಿಒ ಶೃಂಗಸಭೆ: ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ, ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ ಮೋದಿ!?

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯವು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಎಸ್‌ಸಿಒ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್‌ನ ಸಮರ್ಕಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗಸ್ತು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್‌- 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್‌ನ ಸಮರ್‌ಕಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಶೃಂಗಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಸಮರಕಂಡ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾಯಕರು ಸಂಘಟನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಸಹಕಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆಯ 2022ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಮರ್‌ಕಂಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಎಸ್‌ಸಿಒ ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev on Friday welcomed Prime Minister Narendra Modi as the 22nd Summit of the Council of Heads of the Shanghai Cooperation Organization (SCO-CoHS) member states began in Samarkand on Friday.