ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪ್ರವಾಹ: ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಭೂಕುಸಿತ- 47 ಸಾವು, ಹಲವರು ನಾಪತ್ತೆ

ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29: ದಕ್ಷಿಣ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತದಲ್ಲಿ 47 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 60 ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಳೆನೀರು, ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹೂತುಹೋಗಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದ ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಮಾಗುಯಿಂಡಾನಾವೊ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪ್ರದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವ ನಗುಯಿಬ್ ಸಿನಾರಿಂಬೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಂಡಮಾರುತ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್‌ನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿಯಾದ ಕುಸಿಯಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 60 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳು ಹೂತುಹೋಗಿವೆ.

ಮಳೆನೀರು, ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಂದ ಮನೆಗಳು ಕಾಣದಂತಾಗಿವೆ. ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಕುಸಿತದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದ ಕುಸಿಯಾಂಗ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಿನಾರಿಂಬೊ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ನೆಲಸಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

At least 47 people were killed in torrential rains and landslides in a southern Philippine province on Saturday. Besides, 60 villagers have gone missing in the flood.