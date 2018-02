ಮಸ್ಕತ್ ನ ಪುರಾತನದ ಶಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ

ಮಸ್ಕತ್, ಫೆಬ್ರವರಿ 12: ಒಮಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಮನಸೆಳೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಶಿವ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಮಾನ್ ನಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಪ ಮಾಡಿದ ಮೋದಿ! 8 ಸಂಗತಿ

ಒಮಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಮಸ್ಕತ್ ನ ಸುಲ್ತಾನ್ ಕ್ವಾಬೂಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಸ್ಕಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಮೋತೀಶ್ವರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಬ್ಬೂಸ್ ನ ಮಸೀದಿಗೂ ಮೋದಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

ಮಸ್ಕಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಈ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸೀಬ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸುಲ್ತಾನರ ಅರಮನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಗುಲವಿದೆ.

Feeling extremely blessed to pray at the Shiva temple in Muscat. pic.twitter.com/8c0c0YEQPS — Narendra Modi (@narendramodi) February 12, 2018

ಸರಿ ಸುಮಾರು 125ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಈ ದೇಗುಲವನ್ನು 1999ರಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 1500 ರಿಂದ 4000 ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

PM @narendramodi performed Abhishekam at the historic Lord Shiva temple at Muscat and interacted with the members of the Temple Management Committee. It was constructed 125 years back by the Merchant Community from Gujarat and renovated in 1999. pic.twitter.com/d9D7LpMsnK — Raveesh Kumar (@MEAIndia) February 12, 2018

ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ, ದೀಪಾವಳಿ, ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

Yet another Indian connection with Oman! PM @narendramodi visited the Sultan Qaboos Grand Mosque in Muscat, which is the biggest mosque in Oman. The mosque is built from 300,000 tonnes of Indian sandstone sculpted by 200 craftsmen from India! pic.twitter.com/Nu0yzFOTHb — Raveesh Kumar (@MEAIndia) February 12, 2018

ಈ ದೇಗುಲದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಹೇಶ್ ರಾವಲ್, ಅಲ್ಪೇಶ್ ಜೋಶಿ, ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೂವರು ಅರ್ಚಕರು, ಮೂವರು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ವರು ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ದೇಗುಲದ ನಿರ್ವಹಣೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

