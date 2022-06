ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಾಸಾ

International

oi-Punith BU

ವಾಷಿಂಗ್‌ಟನ್‌, ಜೂ.28: ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ತನ್ನ ಇನ್‌ಸ್ಟಗ್ರಾಂ ಪೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಅಪರೂಪದ ಆಕಾಶ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯನ ಮುಖದಾದ್ಯಂತ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಸಾಗಣೆಯ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನಾಸಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಸೋಲಾರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ (ಎಸ್‌ಡಿಒ) ಮೂಲಕ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಪೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಅವಳು ಅಪರೂಪದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಲೀಸಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚವು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿತು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕೆ ತರಹದ ಶುಕ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಸೌರ ಸಾಗಣೆಗಳು ಏಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅದು ವಿವರಿಸಿದೆ.

'ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಮರಳಿ ಕೊಡಿ': ನಾಸಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ

ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್‌ಗಳು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ವಾತಾವರಣದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸಾಗಣೆಯು ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನ ಸೌರ ಸಾಗಣೆಗಳು ಕೇವಲ 100 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಯ ಜೋಡಿ ಸಾಗಣೆಯು 2004 ಮತ್ತು 2012ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನದು 2117 ರವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳಿದೆ.

2012ರಲ್ಲಿ ಸೌರ ಸಾರಿಗೆಯು ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಏಳು ಖಂಡಗಳ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳಿತು. ನಾಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಇದು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಲೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ . "ವಾವ್", "ಅದ್ಭುತ" ಮತ್ತು "ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್" ನಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮೂನ್: ಜೂನ್ 14 ರಂದು ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್ ಯಾವಾಗ? ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು?

ನಾಸಾದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮುಂದೆ ದಾಟಿದಾಗ ಒಂದು ಸಾಗಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೋದಾಗ. ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸಂಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಒಂದು ಗ್ರಹದ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದರೆ, ಗ್ರಹವು ಅದು ಪರಿಭ್ರಮಿಸುವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮುಂದೆ (ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಒಂದು ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳಿದೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಳೆಯುವ ಸಾಗಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಬೆಳಕು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಂದವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

NASA's Solar Dynamics Observatory (SDO) captures the phenomenon of the transit of Venus across the face of the sun by the US space agency NASA.