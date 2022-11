ಕುಂಟುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮಧ್ಯೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನೇಪಾಳ ಸಜ್ಜು

International

oi-Minuddin Nadaf

ನೇಪಾಳ ತನ್ನ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ನೇಪಾಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕುಂಟುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ನೇಪಾಳವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ, ರಾಯಲಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಡುವೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 275 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,80,00,000 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ನೇಪಾಳ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹಲವು ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಹೌದು, ನೇಪಾಳವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜನರ ಅಗತ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನೇಪಾಳದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 30 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವು ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ.8ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳದ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಉಳಿದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವೂ ನಾಶವಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಮುಂದೆ ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳಿವೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಇಂಟರ್‌ಪೋಲ್‌ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದ ನೇಪಾಳ

English summary

China and India, with their strategic and economic interests, will be watching the Nepal election results. China has signed infrastructure projects with Nepal under its vast Belt Road Initiative