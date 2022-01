ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ನೂತನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ನುಸಂತರಾ ಆಯ್ಕೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ

International

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಹೊಸ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ನುಸಂತರಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಕಾರ್ತಾ ಸಮುದ್ರ ಪಾಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ನುಸಂತರಾ, ಅಂದರೆ ಜಾವಾನೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪಸಮೂಹ ಎಂದಾಗಿದ್ದು ಇದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಹಿಂದೂ ಇತಿಹಾಸದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ರಾಜಧಾನಿಯ ಹೆಸರು 14 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಜಾಪಾಹಿತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗಜಾಹ್ ಮದಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದೂ ಆಡಳಿತಗಾರ ಹಯಾಮ್ ವುರುಕ್ ಅವರು ನುಸಂತರಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಮಸಾಲೆ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಮದಾ, ಇಂದಿನ ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಮಲೇಷಿಯಾ, ಬ್ರೂನಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ನೈಋತ್ಯ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್‌ಗೆ ಟಿಮೋರ್ ಲೆಸ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದು ಮತ್ತು ನುಸಂತರಾ ಎಂಬ ಇಡೀ ದ್ವೀಪಸಮೂಹವನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ಸೌತ್ ಚೀನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನುಸಂತರಾವನ್ನು ನೂತನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಶಾಸಕರು ಜಕಾರ್ತದಿಂದ ಕಾಲಿಮಂಟನ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಜಕಾರ್ತಾ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.ಈ ನುಸಂತರಾ ಬೋರ್ನಿಯೊ ದ್ವೀಪದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಡು-ಆವೃತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ನುಸಂತರಾ ಎಂದರೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ "ದ್ವೀಪಸಮೂಹ" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದು 4 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ದ್ವೀಪಸಮೂಹದ ಹಿಂದೂ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಬಾಲಿ, ಸುಲವೆಸಿ (ಮಧ್ಯ, ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ), ಮಧ್ಯ ಕಾಲಿಮಂಟನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಸುಮಾತ್ರಾ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ.

ಶತಮಾನಗಳ ನಂತರ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೀರಗಾಥೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗಜಹ್ ಮದಾ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. 1 ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪುರೋಹಿತರು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದಾಗ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಇತಿಹಾಸವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿತ್ತು.

ಜಕಾರ್ತದ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಕಾಳಜಿಯು ಹೊಸ ರಾಜಧಾನಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರಿಸರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಶಾಸಕರು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ರಾಜಧಾನಿಯ ಒಟ್ಟು ಭೂಪ್ರದೇಶವು ಸುಮಾರು 256,143 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳು (ಸುಮಾರು 2,561 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳು)ಗಳಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾವು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪವಾದ ಬೊರ್ನಿಯೊದ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೂನಿ ದೇಶಗಳು ಅದರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಮುಲ್ಯಾನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಹಂತಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತವು 2022 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಇದು 2024 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು 2045 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೊನೋರ್ಫಾ ಹೇಳಿದರು, ಹಿಂದಿನ ಅಂದಾಜುಗಳು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಸುಮಾರು 466 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳು (USD 32 ಬಿಲಿಯನ್) ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ದೇಶದ ಸಚಿವ ಸುಹಾರ್ಸೊ ಮೊನೊಆರ್ಫಾ ಅವರು, 'ರಾಜಧಾನಿ ನಗರವನ್ನು ಕಾಲಿಮಂಟನ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಹಲವಾರು ಪರಿಗಣನೆಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜಕಾರ್ತಾದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ 2019ರಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಕೊ ವಿಡೋಡೊ ಮೊದಲು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುವಾನ್ ಮಹಾರಾಣಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಎಂಟು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗವು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸಂಸತ್ತು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂಬತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು CNN ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಡುವೆ ಜಕಾರ್ತಾ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮುಳುಗಿದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಮೆಗಾಸಿಟಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಲೂ ತತ್ತರಿಸಿದೆ.

ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ನುಸಂತಾರಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಹಲವಾರು ಪರಿಗಣನೆಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದ್ವೀಪಸಮೂಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೊನೊಆರ್ಫಾ ಹೇಳಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಕೊ ವಿಡೋಡೊ ಅವರು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು 2019 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮವು ವಿಳಂಬವಾಯಿತು.

The Indonesian Parliament has passed a law to relocate the country’s capital from Jakarta to Nusantara. This is the most significant advancement of an idea the country's leaders have been toying with for years.