ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ. 24: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ 10 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಫ್ಘಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ತಂಡವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವು ಗುರುವಾರ ಕಾಬೂಲ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (ಎಂಇಎ) ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕಾಬೂಲ್‌ಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಜೆ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಾಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಮೌಲಾವಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮುತ್ತಕಿ ಮತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್‌ನ ಇತರ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಮೂರು ವಾರಗಳ ನಂತರ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು.

ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಾಲಿಬಾನ್ ಕಡೆಯವರು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಮಾನವೀಯ ನೆರವಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಫ್ಘನ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಂದುವರಿಕೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವು ಇಂದು ಕಾಬೂಲ್ ತಲುಪಿದೆ. ತಂಡವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಂಇಎ ಹೇಳಿದೆ.

ಭಾರತ ಮೂಲದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಕರೆತರಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಕಾಬೂಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು.

ಈ ವೇಳೆ ತಾಲಿಬಾನ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಕಾಬೂಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ತಂಡದ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಹ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನ್ ದೇಶದೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಜನರಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಜೆ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಕಾಬೂಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಭಾರತದ ಮಾನವೀಯ ನೆರವಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ದುಃಖಕರವಾಗಿತ್ತು.

ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಮುತ್ತಕಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಂಡದ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಅಫ್ಘಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಹರ್ ಬಾಲ್ಖಿ, ಮುತ್ತಕಿ ಅವರು ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆಫ್ಘನ್ನರಿಗೆ ಕಾನ್ಸೂಲರ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಚಿವರು ಭಾರತದ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಕಾಬೂಲ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಎರಡು ಕಡೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು.

ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಾಲಿಬಾನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮುತ್ತಕಿ ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಬೂಲ್ ಅನ್ನು ತಾಲಿಬಾನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಕತಾರ್‌ಗೆ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ದೀಪಕ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರು ಹಿರಿಯ ತಾಲಿಬಾನ್ ನಾಯಕ ಶೇರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಸ್ಟಾನೆಕ್‌ಜಾಯ್ ಅವರನ್ನು ದೋಹಾದ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.

India, which had previously withdrawn its embassy from the embassy after the Taliban seized power in Afghanistan, resumed its embassy in Kabul, Afghanistan, 10 months later.