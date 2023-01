ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಜೀವನಗಾಥೆ ಓದಿ

International

oi-Ravindra Gangal

ವಾಷಿಂಗ್ಟ್‌ನ್‌, ಜನವರಿ 7: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹೆಸರು ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಕೆ ಪಟ್ಟೆಲ್‌.

ಜನವರಿ 1 ರಂದು ಟೆಕ್ಸಾಸ್‌ನ ಫೋರ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ಕೌಂಟಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಪಟ್ಟೆಲ್‌ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕ್ರೆನೆಕ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು ಎಂದು 'ದಿ ವೀಕ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

It is the stuff of the American dream and Indian pride. A desi attorney in Texas has been appointed judge in a district court. But what’s more inspirational is Surendran K Pattel’s journey to the top,