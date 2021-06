International

oi-Nayana Bj

ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಜೂನ್ 08: ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಗ್ನೇಯ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ನ ಡ್ರೋಮ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳಾಚೆ ನಿಂತು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಕಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರು ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಜನಸ್ಥೋಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ್ತ ನುಗ್ಗಿಬಂದು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್‌‌ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕೂಡಲೇ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಆ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜನಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ ವಿನಿಮಯ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು ಎಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸ ಎಲಿಸೀ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಗ್ನೇಯ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡು ಸೇರಿದ್ದ ಜನಸ್ಥೋಮದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯೋರ್ವ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ನುಗ್ಗಿಬಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

English summary

French President Emmanuel Macron was slapped in the face on Tuesday by a man in a crowd of onlookers while on a walkabout in southern France, video of the incident showed.