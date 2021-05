International

oi-Nayana Bj

ಬೀಜಿಂಗ್, ಮೇ 25: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಡುವ ಮುನ್ನ ವುನಾಹ್ ಲ್ಯಾಬ್‌ನ 3 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಚೀನಾದ ನಂತರ, ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿತು, ಅದು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವೇ.

ತುರ್ತು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಚೀನಾದ ಸಿನೊಫಾರ್ಮ್ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಗೆ WHO ಅನುಮೋದನೆ

ಚೀನಾವು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ತಯಾರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದೆ ಎಂದು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಆರೋಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇದೀಗ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

China on Monday dismissed as "totally untrue" reports that three researchers in Wuhan went to hospital with an illness shortly before the coronavirus emerged in the city and spread around the globe.