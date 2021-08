ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಬ್ಲಾಕ್

International

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್, ಆಗಸ್ಟ್ 05: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಜಗತ್ತಿನ್ನ ದೇಶಗಳ ನಿದ್ದೆಗೇಡಿಸಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಜನರನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಲು ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತೀವ್ರ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ದಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು, ಕಚೇರಿ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಫೋನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು, ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ, ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಕಳಪೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿದ್ದು, ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೋವಿಡ್ ಮಾಹಾಮಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೋಂಕುಗಳ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಕಡ್ಡಾಯ ಲಸಿಕೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ಗೆ ಹೆದರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಲಸಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

"ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೊರೊನಾಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು, ನಮ್ಮ ಸಿಮ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ,'' ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕರಾಚಿಯ ಲಸಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ವಿರೋಧಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಪೋಲಿಯೋ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಕೊವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 22 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 67 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (ಎನ್‌ಸಿಒಸಿ), ಮಿಲಿಟರಿ ನಡೆಸುವ ಕೊವಿಡ್ -19 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು, ಸಾರಿಗೆ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು, ಇದು ಕಳೆದ ವಾರ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.

"ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಲಸಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕರಾಚಿಯ ವಕೀಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅತೀಕ್ ಖುರೇಶಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಿಂಧ್‌ನ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ತಡೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಸೆಲ್‌ಫೋನ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

"ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶೇಕಡಾವಾರು ಜನರು ರೋಗದ ಭಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಭಯದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯುವಕರು ಸಿಮ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ,'' ಎಂದು ಲಸಿಕೆ ಕೇಂದ್ರವೊಂದರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ 5,661 ಹೊಸ ಕೊವಿಡ್ -19 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ, ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಕದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 60 ಸಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವರದಿ ಆಗಿದೆ. ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದ್ದು, 4,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ದೇಶವು ಒಂದು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 23,600 ಸಾವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಫೈಸಲ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು "ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಕ್ತಾರ ಮುರ್ತಾಜಾ ವಹಾಬ್, ಸೆಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿವೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಪೂರ್ವ ಲಾಹೋರ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಮೊಯಿಜ್ ರಾಜಾ, "ನಮಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮೆಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

The Pakistan government has taken the tough decision of blocking cell phones, Restriction to office, restaurants, shopping malls and transport vehicles including fines if they do not receive the Covid vaccine.