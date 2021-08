ಅಮೆರಿಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಫ್ಘನ್ ಶಿಶುವಿಗೆ ವಿಮಾನದ ಹೆಸರು

International

ಕಾಬೂಲ್, ಆಗಸ್ಟ್ 26: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶಿಶುವಿಗೆ ವಿಮಾನದ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ವೇಳೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಒಡನೆಯೇ ವಿಮಾನ ಚಾಲಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ.

ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಚಾಲಕ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಕಡೆಗೂ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನೆನಪು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಮಾನದ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಪಾಲಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವ ವೇಳೆ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು.

ಆ ವಿಮಾನದ ಹೆಸರು ''ರೀಚ್ 828'' ಎಂದಾಗಿತ್ತು. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇದೀಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು 'ರೀಚ್'.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ.. ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಬೈಡನ್ ಆಡಳಿತ ಹೇಳಿದೆ.

ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಗಡುವು ವಿಧಿಸಿರುವ ತಾಲಿಬಾನ್ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಸರ್ಕಾರ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಬೂಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪೆಂಟಗನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲಿಬಾನ್‌ಗಳು ಯುಎಸ್ ಸೈನ್ಯವು ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರ ಗಡುವು ವಿಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಜೇಕ್ ಸುಲ್ಲಿವಾನ್ ಶ್ವೇತಭವನದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಅಮೆರಿಕ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಇದು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಬೂಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 5,800 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಗಳು, ಮೈತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತಾರು ವಿಮಾನಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಇಂದು ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಿನ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

A baby girl born on a US military evacuation flight en route to Ramstein Air Base in Germany on Saturday has been named Reach after the call sign of the aircraft, according to the top US general in Europe.