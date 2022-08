International

oi-Naveenkumar N

ತೈಪೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 2: ಚೀನಾದ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಅಮೆರಿಕದ ಹೌಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೆಲೋಸಿ ಅವರು ತೈವಾನ್‌ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾ ಕ್ಸಿಯಾಮೆನ್ ಸುತ್ತ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ವಿಮಾನ ತೈಪೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಿತು. ಚೀನಾದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ತೈವಾನ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಳಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ತೈವಾನ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೆಲೋಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, "ತೈವಾನ್‌ಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಯೋಗದ ಭೇಟಿಯು ತೈವಾನ್‌ನ ರೋಮಾಂಚಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭೇಟಿಯು ತೈವಾನ್‌ಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಷನಲ್ ನಿಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 1979 ರ ತೈವಾನ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಾಯಿದೆಯ ಯುಎಸ್‌-ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಆರು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ." ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

25 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ತೈವಾನ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೆಲೋಸಿ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ತೈವಾನ್‌ ವಾಯುಪಡೆಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಿದವು.

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy. Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region.

English summary

Amid Warning From China US House Speaker Nancy Pelosi has landed in Taiwan. Her flight landed in Taipei as China closed the east coast airspace around Xiamen. Taiwan's foreign ministry stayed silent about the visit. But the Taiwanese foreign minister received Ms Pelosi at the airport, where hundreds flocked to see her.