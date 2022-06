ಗರ್ಭಪಾತ ಸಾಂವಿಧಾನ ಹಕ್ಕು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ

International

oi-Punith BU

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಜೂ. 25: ಮಹಿಳೆಯರ ಗರ್ಭಪಾತದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಶಾಸಕರು ಈ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಮೊದಲು ಗರ್ಭಪಾತದ ನಿಷೇಧದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ವಕೀಲರು ಮಿಚಿಗನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಪಾತದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 1973ರ ರೋಯ್ ಹಾಗೂ ವೇಡ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ದೇಶದ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಬೈಡನ್ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯೆ; ಆರತಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ

ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳು ಗರ್ಭಪಾತವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 36 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಇತರ ಜನರನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್‌ಹುಡ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಓಹಿಯೋದ ಗವರ್ನರ್ ಮೈಕ್ ಡಿವೈನ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಡೇವ್ ಯೋಸ್ಟ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಆರು ವಾರಗಳ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ಗರ್ಭಪಾತವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದರು.

ಯುಎಸ್: ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬೈಡನ್ ಕಿಡಿ

ಓಹಿಯೋ ರಾಜ್ಯದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಆರೈಕೆಯ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಓಹಿಯೋದ ಗರ್ಭಪಾತ ನಿಷೇಧದ ಪರವಾಗಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲು ಎರಡು ವಕೀಲ ಗುಂಪುಗಳು ಯೋಜಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

America has abolished the constitutional right of women to abortion, the Supreme Court has ruled. The Supreme Court decision has sparked a legal battle in some major states of the country.