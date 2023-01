'ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ' ಚಿತ್ರಾ ವಾಘ್ ಕಿಡಿ

India

ನಟಿ ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರೆ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹವ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉರ್ಫಿ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮುಜುಗರ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉರ್ಫಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚಿತ್ರಾ ವಾಘ್, ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ ಅಶ್ಲೀಲತೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚಿತ್ರಾ ವಾಘ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವಿ ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ ಮುಂಬೈನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಮುಂಬೈನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಗಮನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ವಾಘ್ ಹೇಳಿದರು.

"ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ ವಿಡಿಯೊಗಳ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದಾಗ, ಈ ಮಹಿಳೆ ಮುಂಬೈನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಗ್ನತೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ" ಎಂದು ವಾಘ್ ಹೇಳಿದರು, ಸಮಸ್ಯೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ನಗ್ನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

"ಈ ವಿಷಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ನಾನು ಉರ್ಫಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಉರ್ಫಿಯ ನಗ್ನತೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲ. ವೇಷ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ "ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು.

ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ ಅವರು ಕಿರುತೆರೆ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಟಿಟಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಸದ ಚೀಲದಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪೋಸ್ ನೀಡುವುದನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.

