ಮೊದಲ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಸಮುದ್ರ ಸೇತುವೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣ

ಚೆನ್ನೈ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 4: ತಮಿಳುನಾಡು ಬಳಿಯ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವರ್ಟಿಕಲ್‌ ಲಿಫ್ಟ್ ಸಮುದ್ರ ಸೇತುವೆಯ 84 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಶನಿವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಪಂಬನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆಯು ಪಂಬನ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಅನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೇತುವೆಯು ದೇಶದ ಮೊದಲ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸಮುದ್ರ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 2023ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ರಾಮೇಶ್ವರಂ ದ್ವೀಪವನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹೊಸ 2.05 ಕಿಮೀ ಪಂಬನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆಯ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶೇ. 84ರಷ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ 333 ಪೈಲ್‌ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 101 ಪೈಲ್ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಬ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್‌ಗಳ ಕೆಲಸವೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ 99 ಅಪ್ರೋಚ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್‌ಗಳ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 76 ಗರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಗರ್ಡರ್ ನ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಸೇತುವೆಯ ರಾಮೇಶ್ವರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ಲಿಫ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್‌ಗಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೈಲ್ ವಿಕಾಸ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 535 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೇತುವೆಯು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗ ಮತ್ತು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ದ್ವೀಪದ ನಡುವೆ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪಂಬನ್ ರೈಲು ಸೇತುವೆ 105 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. ಮನ್ನಾರ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮೂಲ ಸೇತುವೆಯನ್ನು 1914 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 1988ರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವರೆಗೂ ಇದು ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಏಕೈಕ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿತ್ತು.

84 percent of the work on India's first vertical lift sea bridge near Tamil Nadu has been completed, the Ministry of Railways announced on Saturday.