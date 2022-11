ಇಸ್ರೋ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 'ಅಗ್ನಿಕುಲ್' ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ?

India

ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್ 15: ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅಗ್ನಿಕುಲ್ ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಸಹ ತನ್ನ ಮೊದಲ ರಾಕೆಟ್ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ರಾಕೆಟ್ ಸಹ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಸ್ರೋ ಮೊದಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಎಫ್‌ಟಿಎಸ್)ನ್ನು ಅಗ್ನಿಕುಲ್‌ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿತು. ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರದ (ಇನ್-ಸ್ಪೇಸ್) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ರೋ (ISRO) ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳ ನಂತರ ಇಸ್ರೋ ಈ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಗ್ನಿಕುಲ್ ಕಾಸ್ಮೊಸ್ ತನ್ನ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ 'ಅಗ್ನಿಬಾನ್' ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಫ್ಲೈಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಾಕೆಟ್

ಎಫ್‌ಟಿಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತನ್ನದೇ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿಕುಲ್‌ನ ಮೊದಲ ಉಪ-ಕಕ್ಷೆಯ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಅಗ್ನಿಕುಲ್ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಘೋಷಣೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ. ರಾಕೆಟ್‌ನ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೋದಿಂದ ಪಡೆದ ಎಫ್‌ಟಿಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

Interestingly, this is the first time that a system that has been used for ISRO’s vehicles is being supplied for supporting a private launch vehicle built in India.