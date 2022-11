ರಾಜೀವ್ ಹತ್ಯೆ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ: ಕಳೆದ 31 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?

India

ದೆಹಲಿ ನವೆಂಬರ್ 11: ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿರುವ ನಳಿನಿ, ಮುರುಗನ್, ಚಂದನ್, ಜಯಕುಮಾರ್, ರಾಬರ್ಟ್ ಪಯಸ್, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ 6 ಮಂದಿಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 21, 1991 ರಂದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹತ್ಯೆಯಿಂದ 2022 ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 6 ಮಂದಿಯನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ-

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು 1991 ರಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೆರಾರಿವಾಲನ್ ಮತ್ತು ನಳಿನಿ ಸೇರಿದಂತೆ 26 ತಮಿಳರಿಗೆ 1998 ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ಪೂವಿಂದವಲ್ಲಿ ಟಾಡಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತು. ನಂತರ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಂದನ್, ಮುರುಗನ್, ನಳಿನಿ ಮತ್ತು ಪೆರಾರಿವಾಲನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. 2000 ರಲ್ಲಿ ನಳಿನಿಯ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು.

2014 ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೆರಾರಿವಾಲನ್, ಚಂದನ್ ಮತ್ತು ಮುರುಗನ್ ಅವರ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜೀವಾವಧಿಗೆ ಇಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಪೆರಾರಿವಾಲನ್ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದರು.

