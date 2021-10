ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ

India

oi-Nayana Bj

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೂರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶವಾಣಿಯು ಪ್ರಸಾರ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯು ಎಫ್‌ಎಂ ರೇಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸುಧಾರಿತ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಫ್‌ಎಂ ರೇಡಿಯೋ ಆರಂಭಿಸಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನೂ ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ಇಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸುಳ್ಳು ವರದಿ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ, ಈ ವರದಿಗಳು ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ದೂರವಾದುವು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಶಶಿ ಶೇಖರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ''ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯು ಅನೇಕ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು ಭಾವಿಸಿ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಆಂಟೆನಾ ಮೂಲಕ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಬೇಡವಾದವುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

It is irresponsible of sections of media to misrepresent the phase out of obsolete transmitters in this manner. Television viewing is no longer happening through Roof top Antennas in India. Phasing out of analog transmitters which were setup decades ago is a necessary reform.