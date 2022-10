India

ಚೆನ್ನೈ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 10: ತಮಿಳುನಾಡು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅಂತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರ್ಮಿಟ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಗಡಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (ವಾಹನ್ ಪೋರ್ಟಲ್) ಕೆಜಿ ಚಾವಡಿ ಮತ್ತು ಪೇಠಿಕುಪ್ಪಂನ ಎರಡು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ 21 ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಪಾವತಿ ರಸೀದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕ್ಯಾಬ್‌ಗಳು, ಓಮ್ನಿಬಸ್‌ಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಾಹನ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯನ್ನು ವಾಹನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವಾಹನಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ (ಆರ್‌ಟಿಒ) ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದುವರೆಗೆ ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಾರೆ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಮಿಟ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಪೆತ್ತಿಕುಪ್ಪಂ, ಹೊಸೂರು, ಸೇರ್ಕಾಡು ಮತ್ತು ಕೆ.ಜಿ.ಚಾವಡಿಯ ಆರ್‌ಟಿಒ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿವಿಎಸಿ) ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ತಮಿಳುನಾಡು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 21 ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ತೂರಿನಿಂದ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಪೂನಮಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸೂರು (ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ), ಕೆಜಿ ಚಾವಡಿ (ಕೊಯಮತ್ತೂರು) ಮತ್ತು ಪೆತ್ತಿಕುಪ್ಪಂ (ತಿರುವಳ್ಳೂರು) ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

