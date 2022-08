ಧ್ವಜ ಖರೀದಿಸದಿದ್ದರೆ ಪಡಿತರವಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ: ವರುಣ್‌ ಗಾಂಧಿ ಆಕ್ರೋಶ

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 10: ಬಡ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪಾಲಿನ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ವರುಣ್ ಗಾಂಧಿ ಬುಧವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಆಚರಣೆಯು ಬಡವರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾದರೆ ಅದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ವರುಣ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ಜೋರ್ ಬಾಗ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ

ಸಂಸದ ವರುಣ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 20 ರೂ.ಗೆ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜನರು ದೂರುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಪಡಿತರ ವಿತರಕರು ನಾನು ತನಕ ಪಡಿತರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಧ್ವಜವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ವರುಣ್‌ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜನರಿಗೆ ಪಡಿತರವನ್ನು ಏಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ವಿತರಕರು ಪಡಿತರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾರಾದರೂ ಧ್ವಜವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಆದೇಶವಿದೆ ಎಂದು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಲವಂತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿದರು.

ಕೇಂದ್ರವು 'ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ' ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ವರುಣ್ ಗಾಂಧಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಸುಶೀಲ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಟ್ಟಿ ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಾಗ, ಸಂಸದರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವರುಣ್‌ ಹೇಳಿದರು.

ಆಗಸ್ಟ್ 3 ರಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಉಚಿತ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಶೂನ್ಯ ಗಂಟೆಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಗಾಂಧಿ, ಸುಶೀಲ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ 'ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ' ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪರಿಹಾರದತ್ತ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುವ ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸಂಸದರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದೇ? ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು? ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

English summary

BJP MP Varun Gandhi on Wednesday alleged that poor ration card holders are being forced to buy the national flag and are being denied their share of grain.