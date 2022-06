ಐದು ದಿನದಲ್ಲಿ 75 ಕಿ. ಮೀ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ: ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 8: ಒಂದೆಡೆ ಭಾರತದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನ ಸಮರ್ಪಕ ರಸ್ತೆ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅದೆಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಹ ಇದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಐ 75 ಕಿ.ಮೀ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಸೇರಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಐ) ಐದು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಎನ್‌ಎಚ್‌-53 ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕ ಪಥದಲ್ಲಿ 75 ಕಿ.ಮೀ. ನಿರಂತರ ಬಿಟುಮಿನಸ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳವಾರ ಗಿನ್ನೆಸ್‌ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಮರಾವತಿ ಮತ್ತು ಅಕೋಲಾ ನಡುವಿನ 75 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು 105 ಗಂಟೆ 33 ನಿಮಿಷಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ರಜಪೂತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಕಾನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಅಮರಾವತಿ-ಅಕೋಲಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. NH-53 ಹೆದ್ದಾರಿಯು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ರಾಯ್‌ಪುರ, ನಾಗ್ಪುರ, ಅಕೋಲಾ, ಧುಲೆ, ಸೂರತ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.

The National Highway Authority of India (NHAI) has completed Guinness Book of Record by constructing 75 km highway within five days. The 75 km stretch between Amravati and Akola in Maharashtra has been completed in a record time of 105 hours and 33 minutes.