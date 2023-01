ಹೊಸ ವರ್ಷ 2023: ಹೊಸ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನೇನು ನೀಡಬಹುದು?

India

ನವದೆಹಲಿ, ಜ. 06: ಹೊಸ ವರ್ಷ 2023 ಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವುದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಭಾರತ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ನೆರೆಹೊರೆಯವರಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೂಡ ಏರಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷವು ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಯ್ಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ G20 ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಒಂದು. ಯುರೇಷಿಯನ್ ಯುದ್ಧ, ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಏರಿಳಿತದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವರ್ಷ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತವು ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು 1.42 ಶತಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಲಿದ್ದು, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾವನ್ನು ಮೀರಿಸಬಹುದು. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 50 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 25 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು. ಶೇಕಡಾ 65 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ 35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಎನ್‌ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಸ್ತಿ ಆ ದೇಶದ ಯುವ ಜನತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಲಿಯುವವರಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೂ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೈಗಳು ಯುವಜನತೆಯದ್ದು. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕಕ್ಎ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯುವಜನತೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾ ಕೋವಿಡ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾರಣಾಂತಿಕ ವೈರಸ್ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯು, "ಚೀನಾದಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೈಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದಿದೆ.

ಇನ್ನು, ಅಮೆರಿಕಾ ಹಣದುಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೇರಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಯುದ್ಧದ ಏರಿಳಿತದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಯುರೋಪ್ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ತಾಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಐಎಂಎಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನಾ ಜಾರ್ಜಿವಾ, "ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೂರು ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಅಮೆರಿಕಾ, ಯೂರೋಪ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಚೀನಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿದಿರುವವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ಲಸಿಕೆಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಚೀನಾದ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶತ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಾರತವು ನಿರಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿಜವಾದ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈಗ ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ಅಲೆಯ ಉಗ್ರಗಾಮಿತ್ವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ತೆಹ್ರಿಕ್-ಎ-ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ (ಟಿಟಿಪಿ) ವಿರುದ್ಧ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿಯು ಪದೇ ಪದೇ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಭಾರತವು 2023ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಶೇಕಡಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಭಾರತವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು; ಗಾಗಲ್, ಬ್ಲಾಕ್‌ಸ್ಟೋನ್, ಏರ್‌ಬಸ್, ಬೋಯಿಂಗ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಒರಾಕಲ್, ಆಪಲ್, ಪೆಟ್ರೋನಾಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್.

ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏರ್‌ಲೈನ್ ಸೀಟುಗಳ ಮಾರಾಟ ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ, ಕಾರು ಖರೀದಿದಾರರು ವೇಯ್ಟ್-ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚಕಗಳು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆದಾಯದ ರಶೀದಿಗಳು ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆಯು ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

2021 ರಲ್ಲಿ 3.1 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 3.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್‌ಗಳು - ಕಾರು ಉದ್ಯಮವು 2022 ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾರಾಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸತ್ತು ತನ್ನ 90 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು ದಾಖಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ, ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. 1963 ರ ನಂತರ, 2022 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆ ತಡೆಗಳೇನು..? ವಿಭಜಕ ಶಕ್ತಿಗಳು - ಜಿಹಾದಿಗಳು, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಮತ್ತು ಇವಾಂಜೆಲಿಕಲ್ ಗುಂಪುಗಳು, ದೇಶವನ್ನು ಬಾಲ್ಕನೈಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿದೇಶದಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು, ತಯಾರಿಸಿದ ನಿರೂಪಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳುಗಳು, ಅರ್ಧ-ಸತ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕೃತಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಒಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು 2024 ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. 2023 ಮತ್ತು 2024 ರ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ..? 2019 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲು, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ದಲಿತರು, ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಶೋಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಏನನ್ನೂ ಕಲಿತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತು ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಖಾದ್ಯ ತೈಲಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಮದುದಾರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವಾಸ್ತವಗಳ ನಡುವೆ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳಿಗಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ತಡೆರಹಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ಭಾರತದ ಚಾತುರ್ಯದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಗ್ಗದ ತೈಲ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ಸರಬರಾಜುಗಳು ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿವೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ-ವಿರೋಧಿ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಭಾರತವು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸುಲಭವಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ, ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ 86 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಮಬಲದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾ ಈಗ ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಚೀನಾದ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೀಜಿಂಗ್‌ನ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಚ್ಚಾ ಪೂರೈಕೆದಾರನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಭಾರತ ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.

ಭಾರತವು 2023 ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ದೇಶದೊಳಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣವು ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಕಾದಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಲಾಬಿಗಳು ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಬ್ಬುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನಂತೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾವು ತನ್ನ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಆಗ್ಗಾಗೆ ಕೆಣಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಮೃದು ಶಕ್ತಿಯು ಅದರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

(ಬಲ್ಬೀರ್ ಪುಂಜ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಅಂಕಣಕಾರರು. ಸಂಪರ್ಕ: punjbalbir@gmail.com)

