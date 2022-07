ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ- ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿರುವ ಮಸೂದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 18: ಇಂದು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯೂ ಇದೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಇಂದು ಜುಲೈ 18ರಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡು ಆಗಸ್ಟ್ 12ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 26 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾಪ ನಡೆಯುವುದು 18 ದಿನ ಮಾತ್ರ.

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಂಸದರ ಮತದಾನ

ಈ ಬಾರಿಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 32ಮಸೂದೆಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 24 ಹೊಸ ಮಸೂದೆಗಳಿವೆ. ಎಂಟು ಮಸೂದೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಂಡನೆಯಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ಕಾರ್ಯ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಕಲಾಪ ನಡೆಯುವುದು ಅಲ್ಪ ಅವಧಿ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ 32 ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಸರಕಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ತರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಸೂದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 17 ಮಸೂದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

