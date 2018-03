ಬಣ್ಣದ ಹಬ್ಬ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಮೋದಿ, ಕೋವಿಂದ್

ಹೋಳ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಮೋದಿ, ಕೋವಿಂದ್ | Oneindia Kannada

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 02: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ ತುಂಬಿ ತುಳಿಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಸಂಭ್ರಮದ ಓಕುಳಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೋಳಿ ಎಂಬ ರಂಗಿನ ಹಬ್ಬದ ರಂಗು ರಂಗಾದ ಚಿತ್ರಗಳು...

'ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೋವಿಂದ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು. ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬ ಹೋಳಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿ. ಈ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ತರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಕೋವಿಂದ್.

Greetings and best wishes to fellow citizens on the auspicious occasion of Holi. The festival of colours, Holi is a celebration of harmony in our society. May it bring peace, joy and prosperity to everyone’s lives #PresidentKovind