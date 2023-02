ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳಿಗೆ 35 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ: 'Hydrogen for Heritage' ಯೋಜನೆ- ಸ್ಥಳಗಳು, ಅಂಕಿಅಂಶ, ಮಾಹಿತಿ

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯು 35 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. 'Hydrogen for Heritage' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರೈಲಿನ್ನು ₹ 80 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳು, ಅಂಕಿಅಂಶ, ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 03: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯು 35 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. 'Hydrogen for Heritage' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರೈಲಿನ್ನು ₹ 80 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಪಾರಂಪರಿಕ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ₹ 70 ಕೋಟಿಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಡೀಸೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯುನಿಟ್ (ಡಿಇಎಂಯು) ರೇಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನ ಕೋಶದ ರೆಟ್ರೊ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಾಗಿ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದೆ. ನೆಲದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ₹ 111.83 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ ಜಿಂದ್-ಸೋನಿಪತ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆಯ ಜಿಂದ್-ಸೋನಿಪತ್ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಮಾದರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು 2023-2024 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ರೈಲಿನ ಚಾಲನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಭರಿಸಲಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನ ರೈಲು-ಸೆಟ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಚಾಲನೆಯ ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ತರುವಾಯ ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹಸಿರು ಸಾರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದ ಎಂಟು ಪಾರಂಪರಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲುಗಳು ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ವಿಂಟೇಜ್ ಸೈರನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಉಗಿ ಆವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವೈಷ್ಣವ್, ಹೊಸ ರೈಲುಗಳು ಕಲ್ಕಾ-ಶಿಮ್ಲಾ ರೈಲ್ವೆ, ನೀಲಗಿರಿ ಮೌಂಟೇನ್ ರೈಲ್ವೆ, ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಹಿಲ್ಸ್, ಕಾಂಗ್ರಾ ರೈಲ್ವೇಸ್, ಬಿಲಿಮೊರಾ ವಾಘೈ, ಮೊವ್-ಪಾತಲ್ಪಾನಿ, ಮರ್ವಾರ್-ದೇವಗಢ-ಮದ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಥೆರಾನ್ ಹಿಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಭಾರತವೂ ಇದರ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಮಾರ್ಪಾಡಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಹೊಸ ರೈಲುಗಳ ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ರೆಟ್ರೊ-ಫಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಾಗುವುದು ಅದನ್ನು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

