ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ DL, RC, ವಾಹನ ದಾಖಲೆಗಳ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

India

oi-Sumalatha N

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 17: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ಕಾರಣವಾಗಿ ವಾಹನ ದಾಖಲೆಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಗುರುವಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ವಾಹನಗಳ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ (DL), ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ (RC), ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಡಿಎಲ್, ಆರ್‌ಸಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2020ರೊಳಗೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2021 ಒಳಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರವರೆಗೂ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಕಾರಣವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರಲಿವೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

Taking into consideration the need to prevent the spread of COVID-19, MoRT&H has advised the Enforcement Authorities that the validity of Fitness, Permit (all types), License, Registration or any other concerned document(s) may be treated to be valid till 30th Sept, 2021. pic.twitter.com/xe6QIvks5T