ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರ ಉದ್ಯೋಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಹೋಗುವ ಭಯ: ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಜೆಡಿಯು ಅನಿಸಿಕೆ

India

oi-Vijayasarathi SN

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 19: ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಸೇನಾ ನೇಮಕಾತಿಗೆಂದು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಾದರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರ ವಿರೋಧದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರೆ, ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲ ನಾಯಕರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಕೆಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೇ ವಿರೋಧಿಸುವ ಜೆಡಿಯು ಈಗ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲುವು ತಳೆದಿದೆ.

17.5 ವರ್ಷದಿಂದ 21 ವರ್ಷದ ವಯೋಮಾನದ ನವಯುವಕರನ್ನು ಅಗ್ನಿವೀರರಾಗಿ ಮೂರು ಸೇನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಜೆಡಿಯು ತನ್ನ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅಗ್ನಿವೀರರಾಗಿ ನೇಮಕರಾದವರಲ್ಲಿ ಶೇ. 24 ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದು, ಉಳಿದವರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಂಬಲದ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಈ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಎದ್ದಿರುವ ಬಲವಾದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

ಕೇಂದ್ರದ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧ 'ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ'ದ ಪಥ ಹಿಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಜೆಡಿಯು ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೇ ಆಕ್ಷೇಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯನ್ನೇ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ? ಯೋಜನೆಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆಯಾ? ಸಂಯುಕ್ತ ಜನತಾ ದಳದ ನಿಲುವು ಏನೆಂದು ಆ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಕೆ ಸಿ ತ್ಯಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

JDU National spokesperson KC Tyagi explains the stand of his party on Agnipath scheme. In UP, Bihar and other few states army jobs are major attraction for rural youths. They fear of losing job opportunity, hence the protests, he says.