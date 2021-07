ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಹರು, ಯಾರೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸದೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು: ಬ್ಲಿಂಕೆನ್

India

oi-Nayana Bj

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 28: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಹರು, ಯಾರೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸದೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟನಿ ಬ್ಲಿಂಕೆನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳು 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ' ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು 'ಹೆಚ್ಚು ಮುಕ್ತ, ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ್ಗತ, ಹೆಚ್ಚು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಳಿದರು.

ದೋವಲ್-ಬ್ಲಿಂಕೆನ್ ಭೇಟಿ: ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಹಕಾರ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿ ಬ್ಲಿಂಕೆನ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮ, ಸಮಾನತೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು, ಧರ್ಮದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರವಾಗಿವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಆಧಾರವೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆಂಟನಿ ಬ್ಲಿಂಕೇನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಎರಡೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಭದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧದ ತಳಹದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬ್ಲಿಂಕೆನ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಈ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದರು.

English summary

All people deserve to have a voice in their government and be treated with respect no matter who they are, US Secretary of State Antony Blinken asserted on Wednesday while noting that Indians and Americans believe in human dignity, in equality of opportunity, the rule of law, fundamental freedoms, including freedom of religion and belief.