ಬಜೆಟ್ 2023: ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳು, ಒಟಿಟಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ದುಬಾರಿ?

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1: ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2023 ಅನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಚೇತರಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಏಕರೂಪ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಬೆಲೆಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನಂತೆ, ಸಿಂಗಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2023 ರ ಘೋಷಣೆಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಗಗಳ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2023 ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಅದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಒಟಿಟಿ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ 2023ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟಿಟಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿವೆ.

ಭಾರತೀಯ ವೀಕ್ಷಕರು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಎರಡು ಒಟಿಟಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪೆನಿಗಳಾಗಿವೆ. ಒಟಿಟಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಜನರು ಕಂಟೆಂಟ್‌ಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು, ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉದ್ಯಮದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

English summary

Union Budget 2023 will be presented in Parliament by Finance Minister Nirmala Sitharaman on February 1. The central government is likely to announce many new taxes and changes in existing economic policies during this time.