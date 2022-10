ಸಿಎಂ ಏಕನಾಥ್‌ ಶಿಂಧೆಗೆ ಬಾಳ್ ಠಾಕ್ರೆ ಪುತ್ರ ಜೈದೇವ್ ಬೆಂಬಲ

India

oi-Punith BU

ಮುಂಬೈ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 5: ಮುಂಬೈನ ಬಿಕೆಸಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ದಸರಾ ರ್‍ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಮಗ ಜೈದೇವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಶಿಂಧೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದರು.

ಕಳೆದ 5-6 ದಿನಗಳಿಂದ ನೀವು ಶಿಂಧೆ ಬಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಠಾಕ್ರೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಬಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ. ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಕಡೆಯವರು ಇಟ್ಟಿರುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಶಿಂಧೆ ಬಣ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ನೈಜ ಶಿವಸೇನೆ ಗುರುತಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಅನುಮತಿ

ಏಕನಾಥ್ ಒಬ್ಬನೇ ಇರಲು ಬಿಡಬೇಡ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಶಿಂಧೆ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಂಧೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಂತೆಯೇ ಅವನು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಜೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಶಿಂಧೆ ರಾಜ್ಯ ಮರಳಿ ಬರಲಿ. ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿ ಶಿಂಧೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿ. ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಶಿವಸೇನಾ ಬಣವು ಮಧ್ಯ ಮುಂಬೈನ ದಾದರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ರ್‍ಯಾಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇದು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ರ್‍ಯಾಲಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡಿಗ್‌ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

English summary

Uddhav Thackeray received a big blow at the Dussehra rally at Mumbai's BKC Maidan on Wednesday when his elder brother and Balasaheb Thackeray's son Jaidev Thackeray shared the stage with Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde and openly pledged his full support to CM Shinde.