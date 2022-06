ಅಗ್ನಿವೀರರ ನೇಮಕಾತಿ: ವಯೋಮಿತಿ 23 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ

India

oi-Vijayasarathi SN

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 17: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ನವತರುಣರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ತಾರುಣ್ಯದ ಹುರುಪು ತುಂಬುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿರುವ 'ಅಗ್ನಿಪಥ್' ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ ಕೆಲವೆಡೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಇರುವ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಅಗ್ನಿವೀರರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಇರುವ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು (Upper Age Limit) 21 ವರ್ಷದಿಂದ 23 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನಿನ್ನೆ ಗುರುವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ವಿನಾಯಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, 2022ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಯೋಮಿತಿ 23 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಸೈನಿಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ 21 ವರ್ಷದವ ವಯೋಮಿತಿಯ ನಿಯಮವೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರ ವಿರೋಧಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ನಡೆದಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲವರೂ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಕೆಲ ನಾಯಕರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

English summary

Central government has extended upper age limit to 23 years for recruitment under Agnipath Scheme. This is for 2022 year only. From next year recruitment continues with age limit of 17.5-21 years.