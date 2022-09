India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 08: 2022ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದಾಖಲೆಯ 82,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಯುಎಸ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವೀಸಾಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಮೇ ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ, ನವದೆಹಲಿ, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕಾ ಮಿಷನ್‌ಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ದೇಶವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯುಎಸ್ ವೀಸಾ ವಿತರಣೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ವಿಳಂಬ

ಅಂತಾರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅಮೇರಿಕನ್ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಇದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್‌ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿ'ಅಫೇರ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೀಷಿಯಾ ಲಸಿನಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾನ್ಸುಲರ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾನ್ ಹೆಫ್ಲಿನ್, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚಲನಶೀಲತೆ ಯುಎಸ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ!

2020-2021ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ 1,67,582 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು. 2021 ರಲ್ಲಿನ ಓಪನ್ ಡೋರ್ಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್‌ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದ ಯುಎಸ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ.

2020ರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕಾ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

A record 82,000 student visas have been issued so far in 2022, the US Mission in India said on Thursday. It said more visas have been issued to India compared to other countries.