ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ: 3 ವರ್ಷವಲ್ಲ, 4 ವರ್ಷ ಕಡ್ಡಾಯ- ನಿಯಮ ಜಾರಿ ಯಾವಾಗ?

oi-Minuddin Nadaf

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 21: ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಈ ನಿಮಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 4 ವ‍ರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೌದು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗ (ಯುಜಿಸಿ) 4 ವರ್ಷದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ (ಎಫ್‌ವೈಯುಜಿಪಿ) ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಯುಜಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದು ದೇಶದ 45 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 2023-24ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 4 ವರ್ಷಗಳ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಿಎ, ಬಿ. ಕಾಂ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್‌ಸಿ (BA, B.Com, B.Sc.) ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

The University Grants Commission (UGC) has finalised the framework for the four-year undergraduate programme (FYUGP) that will be implemented in all higher education institutions from the upcoming academic session 2023-24.