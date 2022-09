Hyderabad

oi-Punith BU

ವಾರಂಗಲ್‌, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 14: ಕೊಹಿನೂರ್ ವಜ್ರಕ್ಕೆ ಅದರ ಐತಿಹ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅದರ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಗೊಂದಲಗಳು ಇರುವಂತೆ ಈಗ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಣಿ ಎರಡನೇ ಎಲಿಜಬೆತ್‌ ನಿಧನದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರುವ ಮಾತುಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೊಹಿನೂರ್‌ ವಜ್ರವು ವಾರಂಗಲ್‌ನ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂಬ ವಾದಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.

ಕೊಹಿನೂರ್‌ ವಜ್ರದ ಮೇಲಿರುವ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಮೂಲ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜವಂಶದ ರಾಜ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ​​ಕ್ರಿ.ಶ. 625 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಾರಂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ದಂತಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಕತೀಯ ರಾಜವಂಶವು ವಾರಂಗಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಕೊಹಿನೂರ್‌ ವಜ್ರ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು: ಜಗನ್ನಾಥ ಸೇನೆ ವಾದ

ಅವರು ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಲದೇವತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವತೆಯ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಕೊಹಿನೂರು ವಜ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಾಕತೀಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಗಣಿಗಳಿಂದ ವಜ್ರವನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಜ್ರವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು ಎಂಬ ವಾದಗಳು ಇವೆ.

English summary

After the death of British Queen Elizabeth II, the talk of bringing it to India is loud. In this background, arguments have been heard that the Kohinoor diamond belongs to Warangal's Bhadrakali temple.