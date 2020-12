ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ವಿವಾದ: ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಿತ್ತಾಟ!

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15: ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಭಾರತದ 13ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ದಿವಂಗತ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ 'ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಯರ್ಸ್' ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೂಪಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರ ಮಗ ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಬ್ಲಿಶರ್ಸ್ ಕೆಲವು 'ಪ್ರೇರಿತ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು'' ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅಂತಿಮ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದರೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶರ್ಮಿಷ್ಠ ಮುಖರ್ಜಿರವರು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಶರ್ಸ್ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದು, ಅಭಿಜಿತ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ, ಪುಸ್ತಕದ ಕೆಲವು ಪ್ರೇರಿತ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

"ನನ್ನ ತಂದೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನಾನು ಅವರ ಮಗನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಅಂತಿಮ ನಕಲಿನ ಕೃತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ . ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಂದು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು '' ಎಂದು ಅಭಿಜಿತ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

I , the Son of the author of the Memoir " The Presidential Memoirs " request you to kindly stop the publication of the memoir as well as motivated excerpts which is already floating in certain media platforms without my written consent .1/3