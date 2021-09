Full result: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ

Dharwad

oi-Mahesh Malnad

ಧಾರವಾಡ, ಸೆ.07: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ-2021 ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಸೆ.6ರಂದು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಎಲ್ಲ 82 ವಾರ್ಡ್‍ಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, 39 ಬಿಜೆಪಿ, 33 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, 3 ಎಐಎಂಐಎಂ, 1 ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು 6 ಪಕ್ಷೇತರರು ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಆಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಿತೇಶ್ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ:

ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ರಲ್ಲಿ (ಹಿಂ.ವರ್ಗ 'ಎ' ಮಹಿಳೆ) ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನಿತಾ ಚಳಗೇರಿ 2231 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಯಶ್ರೀ ರಾ. ನಾಯಕವಾಡ 2165 ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಹೊಂಗಲ 1124 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 89 ನೋಟಾ ಮತಗಳು.

ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2 ರಲ್ಲಿ (ಪ.ಪಂ.ಮಹಿಳೆ) ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೂರವ್ವ ಬಾಳನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 2085 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಂಗವ್ವ ಹಾರಿಕೊಪ್ಪ 1996, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೇಮಾವತಿ ಪಾಟೀಲ 767 ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದೀಪಾ ಮನೋಹರ ನಾಯಕ 540 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟಾ 81 ಮತಗಳು.

ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 3 ರಲ್ಲಿ (ಹಿಂ.ವರ್ಗ 'ಎ') ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈರೇಶ ಅಂಚಟಗೇರಿ 3209 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಾಹೀದ ಅಹ್ಮದ ನದಾಫ 182, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಶೋಕ ಹೂಗಾರ 1140, ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಗುರುರಾಜ ಪ್ರಭು ಸುಣಗಾರ 81, ಮಹಮೂದ ಹದ್ಲಿ 60, ದೂದಬಾದಶಾ ಬಾನಿ 6, ಮಂಜುನಾಥ ಬಾಳಪ್ಪ ನಡಟ್ಟಿ 209 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟಾ 36 ಮತಗಳು.

ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 4 ರಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜಶೇಖರ ಕಮತಿ 3123 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಸವರಾಜ ಪಳೋಟಿ 2274, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುಸ್ತಾಕ ಅಹ್ಮದ ಶೇತಸನದಿ 619, ಎಎಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಲವಡಿ 54 ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಅಸೀಫ್ ಎಚ್. ನದಾಪ 33, ಪ್ರವೀಣ ಪಾಟೀಲ 27, ರಾಕೇಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ 229 ಹಾಗೂ ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ವಿ. ಕಂತಿಮಠ 51 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟಾ 56 ಮತಗಳು.

ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 5 ರಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿತಿನ್ ಇಂಡಿ 2477 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿಠ್ಠಲ ಚವ್ಹಾನ 343 ಮತಗಳನ್ನು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಿವಪ್ಪ ಚನ್ನಗೌಡರ 1424 ಮತಗಳನ್ನು, ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಿರೀಶ ಸದಾಶಿವ ಗೋಡಿ 43 ಮತಗಳನ್ನು, ಎಎಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಜಿರ ಅಹಮ್ಮದ ಕುಂದಗೋಳ 34 ಮತಗಳನ್ನು, ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಭೀಮಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ 17 ಮತಗಳನ್ನು, ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುರಜ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪುಡಕಲಕಟ್ಟಿ 1311 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟಾ 57 ಮತಗಳು.

ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 6 ರಲ್ಲಿ (ಹಿಂ.ವರ್ಗ 'ಎ' ಮಹಿಳೆ) ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದಿಲ್ಶಾದ ಬೇಗಂ ನಧಾಫ 2737 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಭೀಮವ್ವ ಆನಂದ ಮಾಳಿ 2539 ಮತಗಳನ್ನು, ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಶಾಹೀನ ಹಾವೇರಿಪೇಟ 1261 ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕಡೇಮನಿ 241 ಮತಗಳು ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾಗವ್ವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಗಾಣಿಗೇರ 161 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 59 ನೋಟಾ ಮತಗಳು.

ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 7 ರಲ್ಲಿ (ಹಿಂ.ವರ್ಗ 'ಎ') ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದೀಪಾ ನೀರಲಕಟ್ಟಿ 2864 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುಕ್ತುಮ್ ಹುಸೇನ ಮಸ್ತಾನ ವಾಲೆ 187 ಮತಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೊಹಮ್ಮದ ಮೊಯಿನ ಬಿಡಿವಾಲೆ 108 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರವಿ ಯಲಿಗಾರ 2588 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟಾ 60 ಮತಗಳು.

ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 8 ರಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಂಕರ ಶೇಳಕೆ 2114 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಸವರಾಜ ಪಿರಾಜಿ ಜಾಧವ 1518 ಮತಗಳನ್ನು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಸವರಾಜ ಕುರಟ್ಟಿಮಠ 97 ಮತಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣವರ 39 ಮತಗಳನ್ನು, ಎಎಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶರೀಫಸಾಬ ಮಡಕೇಶ್ವರ 52 ಮತಗಳನ್ನು, ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬಾಬುರಾವ್ ಘಾಟಿಗೆ 1938 ಮತಗಳನ್ನು, ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಮೋದ ಚಿದಂಬರ ಹಂದಿಗೋಳ 51 ಮತಗಳನ್ನು, ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಭರತ ವಿಶ್ವಾಸರಾವ್ ಸಾವಂತ 77 ಮತಗಳನ್ನು, ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕದಂ 238 ಮತಗಳನ್ನು, ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರವಿಕುಮಾರ ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ಹೆಗಡಿ 85 ಮತಗಳನ್ನು, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಕುಂತಲಾ ಕೇಶವ ಕಟ್ಟಿ 43 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟಾ 51 ಮತಗಳು

ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 9 ರಲ್ಲಿ (ಸಾ. ಮಹಿಳೆ) ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾಝರೆ ರತ್ನಬಾಯಿ ಏಕನಾಥ 1488 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುನೀತಾ ಆ. ಅಂಕೋಲೆಕರ 1467, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೇಘದರ್ಶಿನಿ ಈಶ್ವರ ಸಾಣಿಕೊಪ್ಪ 522 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಆರತಿ ಮಹೇಶ ಬೆಳಗಾಂವಕರ 327, ಸವಿತಾ ಬಸವರಾಜ ಕಟಗಿ 765, ಜ್ಯೋತಿ ಮೋಹನ ಮೇಲಿನಮನಿ 381, ನಾಗಮ್ಮ ವಿಜಯ ಕುಂದಗೋಳ 88, ಶಾಂತವ್ವ ಬಸಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ 146 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 62 ನೋಟಾ ಮತಗಳು

ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 10 ರಲ್ಲಿ (ಹಿಂ.ವರ್ಗ 'ಎ' ಮಹಿಳೆ) ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೊಟಬಾಗಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಬಸವರಾಜ 3484 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸವದಿ 1899 ಮತಗಳು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಲತಾ ಮಂಜುನಾಥ ಆರೇರ 804 ಮತಗಳು ಹಾಗೂ ಎಎಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಸೀನಾಬಾನು ನಿಸಾರ ಅಹ್ಮದ ಮಮದಾಪೂರ 62 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 88 ನೋಟಾ ಮತಗಳು

English summary

Hubballi Dharwad Municipal Corporation Election Results 2021 in detail: Here is the list of Winners and Losers, number of votes, Nota and other information. Take a look.