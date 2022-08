Davanagere

oi-Yogaraja G H

ದಾವಣಗೆರೆ, ಆಗಸ್ಟ್‌, 05: ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್‌ಪಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್‌ಪಿ ಸಿ.ಬಿ. ರಿಷ್ಯಂತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 2018ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, 9 ಕೇಸ್‌ಗಳು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿವೆ. 2019ರಲ್ಲಿ 25 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಡಿಟೆಕ್ಟ್‌ ಆಗಿವೆ, 2020ರಲ್ಲಿ 59 ರಲ್ಲಿ 31 ಪ್ರಕರಣ ಡಿಟೆಕ್ಟ್‌ ಆಗಿವೆ, 2021ರಲ್ಲಿ 66 ಕೇಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 44 ಡಿಟೆಕ್ಟ್‌ ಆಗಿವೆ ಹಾಗೂ 2022ರ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 48 ಕೇಸ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ 23 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನೂರು ದಾಟಿದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಡಿ. ಮೊಬೈಲ್‌ಗೆ ಅಪರಿಚಿತರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಲಿಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

English summary

Cybercrime been on rise in last four to five years. Davangere SP advised fraud is increasing on social media so people should be careful. know more,