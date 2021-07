ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಭಾವ: 1 ಕೋಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಲೇಜ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್

Chennai

ಚೆನ್ನೈ, ಜುಲೈ 6: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗ, ರೈತರೇ ಅಡುಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿದ್ದರು.

ನಂತರ ಪ್ಯಾನ್- ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೇಜ್ ಪಡೆದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್, ವಿಲೇಜ್ ಅಡುಗೆ ಚಾನೆಲ್(ವಿಲೇಜ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್) ಇದೀಗ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ವಿಲೇಜ್ ಅಡುಗೆ ಚಾನೆಲ್ (ವಿಸಿಸಿ) ಒಂದು ಕೋಟಿ (10 ಮಿಲಿಯನ್) ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಡೆದ ಮೊದಲ ತಮಿಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದ ಡೈಮಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪುದುಕೋಟೈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿನ್ನ ವೀರಮಂಗಲಂ ಗ್ರಾಮ ನಿವಾಸಿಗಳು 'ಟೈಮ್‌ಪಾಸ್' ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಈಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ವಿ.ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್, ವಿ.ಮುರುಗೇಸನ್, ವಿ. ಅಯ್ಯನಾರ್, ಜಿ. ತಮಿಳುಸೆಲ್ವನ್ ಮತ್ತು ಟಿ. ಮುತ್ತುಮಾನಿಕಂ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಟರರ್ ಎಂ. ಪೆರಿಯಥಂಬಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಚಾನೆಲ್‌ನ ದೈನಂದಿನ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ನಂತರ 10,000 ದಿಂದ 40,000ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ನಂತರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

"ನಾವು ಈ ಮೊದಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10,000 ಹೊಸ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಭೇಟಿಯಿಂದ, ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ 30,000 ದಿಂದ 40,000 ಹೊಸ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ವಿಸಿಸಿ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ 'ಕಲಾನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ' (ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ) ಮತ್ತು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಭಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರುವ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಜಾಹೀರಾತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಟೆಕ್ಕಿ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಮೂಲತಃ ರೈತರು, ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಾವು ಈ ಚಾನಲ್‌ನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ, ಅದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏಕೆ ತೋರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಾವು ಯೋಚಿಸಿದೆವು."

ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗಳಿಸುವ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನ ಕಾಲುಭಾಗವನ್ನು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ, "ನಾವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತೇವೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಸಾಕಷ್ಟು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಹೇಳಿದರು.

English summary

The Village Cooking Channel (VCC) has become the first Tamil YouTube channel to hit one crore (10 million) subscribers and was awarded a Diamond Play button by YouTube for its achievement.