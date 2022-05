Breaking: ಸೇಲಂನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬಸ್ ಅಪಘಾತ- ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Chennai

oi-Sunitha B

ಸೇಲಂ ಮೇ 18: ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಸೇಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 30 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಸೇಲಂ ಮತ್ತು ಎಡಪ್ಪಾಡಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎರಡು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಕ್ಕಿಯ ತೀವ್ರತೆಯು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ಡಿಕ್ಕಿಯ ನಂತರ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾರಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಎಡಪ್ಪಾಡಿ-ಶಂಕರಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕೊಜಿಪಣ್ಣೈ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಎರಡು ಪರಸ್ಪರ ಬಸ್ಸುಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮೂವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

#WATCH | Tamil Nadu: Two private buses collided head-on with each other in Salem district; several reported to be injured. Further details awaited. (Source Unverified) pic.twitter.com/8FAJ0KRizk

English summary

At least 30 passengers, including college students, were injured when two private buses collided with one another in Salem district on Tuesday evening. The fatal collision was captured on CCTV, installed inside one of the two private buses.