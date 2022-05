ಪೋಷಕರು ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಿದರೂ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಶುಗೆ ಪೌರತ್ವ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Chennai

oi-Minuddin Nadaf

ಚೆನ್ನೈ, ಮೇ 20: ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಪೋಷಕರಾಗಲು ಹೋದರೆ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಸಹ ತ್ಯಜಿಸಲು ಹೋದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮಗು ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯರಾಗಲು ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನೂ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.

ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ತ್ಯಜಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗು ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನಿತಾ ಸುಮಂತ್ ಅವರು 22 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ಕೋರಿ 22ವರ್ಷದ ಪ್ರಣವ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನಿತಾ ಸುಮಂತ್ ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ 30 ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ರ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪೋಷಕರು, ಮೂಲತಃ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್, 1998ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಪುರದ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವರ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಳೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಭ್ರೂಣ.



ಮರಳಿ ಭಾರತೀಯನಾಗಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಣವ್

ಪ್ರಣವ್ ಅವರು 1 ಮಾರ್ಚ್ 1999ರಂದು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಬಹುಮತ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪ್ರಣವ್ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮೇ 2017ರಂದು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.



ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಭಾರತೀಯನೇ ಎಂದು ಪ್ರಣವ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 1998ರಂದು ಸಿಂಗಾಪುರದ ನಾಗರಿಕರಾದ ಕಾರಣ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಜ್ಜಿಯರು ಇನ್ನೂ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರ ಪ್ರಣವ್ ವಾದಿಸಿದರು.

ಪೌರತ್ವ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ

''ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಆದೇಶವು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 8 (2) ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಣವ್ ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಭ್ರೂಣವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯನಾದನು. ನಂತರ ಪೌರತ್ವ ಬದಲಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪೌರತ್ವ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಾಗಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿರಾಕರಣೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Madras High Court has said that a child is entitled to get back citizenship even though its parents renounced the same when it was in the womb.,